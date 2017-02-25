«Honda» анонсировала старт продаж нового кроссовера WR-V

Продажи автомобиля начнутся в Индии 16 марта.

Экономика

Представители японской компании «Honda» поделились датой начала продаж нового кроссовера «WR-V». Так, автомобиль появится на индийском рынке 16 марта, пишет ЭС .

По данным специалистов, модель построена на платформе хэтчбека «Honda Fit». Кроссовер оснащен головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями, массивной решеткой радиатора, а также внедорожным пластиковым обвесом с расширителями колесных арок.

Также новинка получит 1,2-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором «CVT».