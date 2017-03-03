Голикова выступила против уравнивания НДС и ставок соцвзносов

Глава Счётной палаты полагает, что эти меры не помогут выходу бизнеса из тени.

Экономика

Налоговый маневр в виде уравнивания ставок социальных взносов и НДС не приведет к обелению зарплат в России и выходу бизнеса из тени, в то же время позитивным вместо этого могло быть изменение системы социального страхования, заявила «Известиям» глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Глава СП отметила, что снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21% и одновременное с этим увеличение НДС с 18 до 21% способно разбалансировать систему социального страхования в стране. К тому же, по ее мнению, федеральный бюджет не сможет компенсировать выпадающие поступления фондов за счет увеличения НДС.

— 21% — это значит полная и на долгое время несбалансированн ая система социального страхования. Ее будет субсидировать бюджет за счет 21% НДС? Вряд ли. Я думаю, такого не будет, — заявила Голикова.

Она отметила, что налоговый маневр 21/21 не приведет к обелению зарплат.

Глава СП полагает, что помочь в этом может как раз изменение системы социального страхования, и не только в части ставок. По ее мнению, сначала нужно сделать вывод о том, следует ли обременять некоторой частью страховых взносов работников, отнимая их у работодателя. Голикова подчеркнула, что сегодня россияне уже платят за медицину и образование, и эти платежи «не видны».