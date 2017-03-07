Голикова: 14,4 млн россиян не платят налоги

Находящиеся в теневой экономике страны граждане при этом продолжают пользоваться социальной инфраструктурой, но рискуют оказаться плательщиками «налога на тунеядство»

Экономика

Для государства в тени находятся около 14,4 млн россиян, которые не платят налоги, но являются потребителями социального обеспечения, свидетельствуют расчеты, произведенные главой Счетной палаты РФ Татьяной Голиковой.

Голикова рассказал «Известиям», что эта цифра получилась в результате разделения неработающего населения на категории — пенсионеров, детей и т.д. В результате образовалась некая категория, которую невозможно точно классифицировать в экономической системе страны.

— У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются. Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать, — рассказала Голикова.

Росстат оценивает скрытую оплату труда россиян и смешанные доходы в общую сумму порядка 10 трлн рублей в год. Минфин ранее произвел свою оценку потерь для консолидированны х бюджетов, по его данным, это порядка 5 трлн рублей в год.

При этом отмечается, что теневой сектор экономики — это не криминальная деятельность, а обычная трудовая занятость при отсутствии отчислений в Пенсионный фонд.

В правительстве, между тем, идет разработка решения проблемы вывода россиян из тени. Один из способов — введение так называемой «системы 21/21» (или «Маневр 21»), предусматривающе й снижение страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21% с параллельным повышением ставки НДС с 18 до 21%.

Также помочь в решении проблемы может введение «налога на тунеядство», который предусматривает, что каждый формально неработающий гражданин должен ежемесячно делать отчисления за пользование социальной инфраструктурой государства. Идея разрабатывалась во второй половине прошлого года.