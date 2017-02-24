В Сеть проникли первые рендеры нового «паркетника» от Hyundai, обещающего стать главным соперником Nissan Juke на авторынке, передают «Народные новости» в пятницу, 24 февраля.
По данным издания, утечка информации и изображений имеет «шпионскую» подоплеку. На основе тайно полученных снимков изготовлены рендеры.
Южнокорейская корпорация Hyundai заявила, что создаёт автомобиль, внешне спереди напоминающий Nissan Juke, на автосалоне в Женеве тремя годами ранее. Оптика южнокорейской разработки похожа на дизайн Citroen C4 Cactus.
Также есть информация, что KIA выпустит похожую модель под названием Stonic.
Ожидается, что в будущем году новая модель появится на автомобильном рынке США. О её стоимости пока сведений нет.