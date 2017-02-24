Главный конкурент Nissan Juke «просочился» в Сеть

Модель разрабатывает Hyundai.

Экономика

В Сеть проникли первые рендеры нового «паркетника» от Hyundai, обещающего стать главным соперником Nissan Juke на авторынке, передают «Народные новости» в пятницу, 24 февраля.

По данным издания, утечка информации и изображений имеет «шпионскую» подоплеку. На основе тайно полученных снимков изготовлены рендеры.

Южнокорейская корпорация Hyundai заявила, что создаёт автомобиль, внешне спереди напоминающий Nissan Juke, на автосалоне в Женеве тремя годами ранее. Оптика южнокорейской разработки похожа на дизайн Citroen C4 Cactus.

Также есть информация, что KIA выпустит похожую модель под названием Stonic.

Ожидается, что в будущем году новая модель появится на автомобильном рынке США. О её стоимости пока сведений нет.