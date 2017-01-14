Финские водители пересаживаются на гибридные авто

Это связано с поддержкой со стороны государства, которое всячески поощряет выбор экологичных транспортных средств.

Экономика

В Финляндии наметился значительный рост продаж автомобилей с гибридной установкой. Так, в 2016 год спрос увеличился на 75 процентов, пишет Anonsens .

По мнению специалистов, это связано с поддержкой со стороны государства, которое всячески поощряет выбор экологичных транспортных средств.

Отметим, что правительство Финляндии разработало специальную программу новой климатической и экологической стратегии страны, согласно которой оно призывает своих граждан выбирать «зеленые» автомобили.