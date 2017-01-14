http://7info.ru/news/world-economy/finskie_voditeli_peresazhivajutsja_na_gibridnye_avto/
Финские водители пересаживаются на гибридные авто
Экономика 306
В Финляндии наметился значительный рост продаж автомобилей с гибридной установкой. Так, в 2016 год спрос увеличился на 75 процентов, пишет
Anonsens .
Финские водители пересаживаются на гибридные авто
Экономика 306
Это связано с поддержкой со стороны государства, которое всячески поощряет выбор экологичных транспортных средств.
В Финляндии наметился значительный рост продаж автомобилей с гибридной установкой. Так, в 2016 год спрос увеличился на 75 процентов, пишет
По мнению специалистов, это связано с поддержкой со стороны государства, которое всячески поощряет выбор экологичных транспортных средств.
Отметим, что правительство Финляндии разработало специальную программу новой климатической и экологической стратегии страны, согласно которой оно призывает своих граждан выбирать «зеленые» автомобили.