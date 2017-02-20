Эксклюзивные седаны от Audi будут стоить 63 тысячи долларов

Новые модели Audi RS3 вскоре появятся в продаже в США и Канаде.

Экономика

Корпорация Audi огласила цены на весьма «навороченные» седаны модели Audi RS3, которая вскоре поступит в продажу в США и Канаде, сообщает ИА «Народные новости» в понедельник, 20 февраля.

По данным издания, стоить авто будет 55 тысяч долларов и 62 900 долларов.

У новой модели будет 2,5-литровый турбированный двигатель, способный форсироваться до 400 лошадиных сил, система полного привода и семь передач. Audi RS3 сможет набирать скорость до 100 километров в час за 4,1 секунды.

У новинок предусмотрено 7 цветов кузова, в том числе чёрный, красный, синий и серебряный.