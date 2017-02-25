«Changan» презентовала флагманский внедорожник CS95

Автомобиль появится на рынке в мае текущего года.

Экономика

Китайская компания «Changan» готовит к выпуску новый полноразмерный внедорожник «CS95». Ожидается, что автомобиль появится на рынке Китая в мае текущего года, пишет NJCAR .

Модель будет оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 233 лошадиных сил. При этом новинка будет доступна только в полном приводе.

Сообщается, что внедорожник также получит 19-дюймовые диски, кожаную отделку салона, климат-контроль на три зоны, подогрев и вентиляцию всех сидений, панорамный люк, электронный ручной тормоз, систему стабилизации, а также систему помощи на подъеме и спуске.