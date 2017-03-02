Центробанк выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным кредитованием
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Данные о нарушителях переданы в Генпрокуратуру.
Центробанк в 2016 году выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным ростовщичеством, что вдвое выше, чем годом ранее. Все данные об организациях, которые, предположительно
«Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестног
В Центробанке считают, что неотвратимость наказания за незаконную микрокредитную деятельность может способствовать очищению рынка от криминальных игроков.
Кроме того, в ЦБ и Минфине полагают, что для этого необходимо ввести уголовное наказание для нелегальных ростовщиков, поскольку сейчас им грозит лишь штраф в размере 50 тыс. рублей.
Впрочем, эксперты полагают, что проблема не в ростовщиках, а в клиентах, точнее в слишком жестких требованиях к заемщикам в официальных банках, из-за чего люди переходят «на темную сторону».
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