Центробанк выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным кредитованием

Данные о нарушителях переданы в Генпрокуратуру.

Экономика

Центробанк в 2016 году выявил 965 компаний, занимающихся нелегальным ростовщичеством, что вдвое выше, чем годом ранее. Все данные об организациях, которые, предположительно , осуществляют свою деятельность нелегально, переданы в Генпрокуратуру. Об этом рассказали «Известиям» источники в регуляторе.

«Наша деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестног о поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания. Развитие взаимодействия Банка России с Генеральной прокуратурой будет способствовать скорейшему и оптимальному решению этих задач», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

В Центробанке считают, что неотвратимость наказания за незаконную микрокредитную деятельность может способствовать очищению рынка от криминальных игроков.

Кроме того, в ЦБ и Минфине полагают, что для этого необходимо ввести уголовное наказание для нелегальных ростовщиков, поскольку сейчас им грозит лишь штраф в размере 50 тыс. рублей.

Впрочем, эксперты полагают, что проблема не в ростовщиках, а в клиентах, точнее в слишком жестких требованиях к заемщикам в официальных банках, из-за чего люди переходят «на темную сторону».