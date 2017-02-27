ЦБ РФ предотвратит вывод банками средств через невозвратные кредиты

Регулятор наводит порядок в проверке портфелей однотипных ссуд, в которых финучреждения могут «размывать» просроченные кредиты.

Экономика

Банк России с 1 мая вводит новую систему проверки портфелей однотипных ссуд (ПОС), согласно которой от финучреждения при обнаружении обесцененного кредита будет требоваться производить доначисления резервов по всему портфелю, а не только по отдельным ссудам. Данная мера, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, позволит воспрепятствоват ь сокрытию в портфелях отдельных невозвратных кредитов.

В частности, кредитные организации больше не смогут «размыть» в ссудном портфеле просроченные кредиты, которые обычно от них требуется доначислить. В основу системы будет положен принцип анализа однотипных ссуд, и если по результатам проверки хотя бы одна из них окажется с признаками обесценения, от финучреждения будут требоваться доначисления по всему портфелю, а не отдельным кредитам, как это производится сегодня.

Эта мера больше не позволит банкам проводить, например, схему фиктивного погашения кредитов путем создания лишь соответствующей записи об операции.

— Это будет достаточно серьезное изменение и для тех банков, которые формируют свой капитал за счет фиктивных однотипных кредитов. Выдать такие кредиты, спрятать их в портфеле и дальше использовать выведенные средства по иному назначению не получится, — рассказал Василий Поздышев.

В то же время сейчас работает иная схема. Если, например, при проверке выбрано 300 ссуд, в которых обнаружены 23 из них с длительной просрочкой, то от банка требуется доначислить резервы лишь по этим 23 кредитам.

Поздышев предпочел не раскрывать «Известиям» всех «операционных методов», но отметил, что ЦБ создает широкую базу данных по «фиктивным» заемщикам, а также ряд других мер.