Британские компании собираются отказаться от «золотых парашютов»

Причина – нежелание вызвать бурное недовольство рядовых сотрудников.

Экономика

Британские компании могут прекратить делать топ-менеджерам крупные выплаты в виде поощрения и при выходе на пенсию, так называемые «золотые парашюты». С таким призывом к коллегам обратилась инвестиционная компания BlackRock, пишет Коммерсант.ru со ссылкой на британскую газету The Financial Times.

По данным издания, на минувшей неделе BlackRock отправила письмо со своей идеей главам 350 корпораций, торгующих акциями на Лондонской бирже.

Авторы идеи считают, что выплаты топ-менеджеров должны быть приведены в соответствие с вознаграждениями рядовых сотрудников корпораций, иначе велик риск вызвать бурное недовольство и даже «восстание акционеров».

Ранее на проблему «золотых парашютов» обращало внимание правительство Великобритании и даже декларировало намерение соотнести уровень дохода руководства с финансовыми показателями корпораций.