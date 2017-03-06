«Brilliance» готовит к выпуску новые кроссоверы в дизайне BMW

Представители китайской компании презентуют линейку новых автомобилей, в которую вошли модели «V6» и «V7».

Экономика

Представители китайской автокомпании «Brilliance» презентуют на выставке в Шанхае линейку новых кроссоверов, в которую вошли модели «V6» и «V7», пишет Daily .

Сообщается, что флагманский кроссовер «V7» разработан совестно со специалистами из концерна «BMW». Автомобиль будет оснащен двигателем от баварской компании, который будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач от производителя «ZF». На данный момент подробной информации о новинке «V6» нет. Однако известно, что она построена на платформе «V5».

Отметим, что обе новинки будут иметь стилистику и салон позаимствованную от автомобилей «BMW».