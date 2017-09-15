Бренд Lada продолжает покорять Европу

Российская компания заняла четвертое место в данном регионе по динамике продаж.

Экономика

Продукция производителя Lada продолжает набирать популярность на территории Европы. Как сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей, российский бренд занял четвертое место в данном регионе по динамике продаж.

Как стало известно, в августе текущего года в странах Евросоюза приобрели 411 автомобилей с ладьей на радиаторной решетке. Таким образом, динамика продаж составляет 22,3%.