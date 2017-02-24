Беларусь будет покупать российский газ по ценам для Ямало-Ненецкого АО

Об этом заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик.

Экономика

В текущем году Беларусь будет покупать российский газ по ценам для Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации, или по так называемой «формуле ЯНАО».

Об этом в пятницу, 24 февраля, пишут «Белновости» со слов министра энергетики республики Владимира Потупчика.

Известно, что эта формула включает в себя, кроме расценок за газ, некие дополнительные расходы, которые министр прессе не озвучил.

По данным издания, на российско-белорусских переговорах о поставках газа Беларусь предлагала выполнить нормы, заложенные в Договоре о ЕАЭС - о создании равных условий для хозяйствующих субъектов всех сторон союза. Тем самым Беларусь надеется сблизить насколько возможно цены на газ в ЕАЭС.