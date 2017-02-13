Банковских служащих накажут пожизненной дисквалификацией

Минфин РФ и Центробанк готовят поправки, ужесточающие ответственность для финансистов

Экономика

Банковских служащих могут наказать пожизненной дисквалификацией , поскольку Минфин РФ и Центробанк хотят ужесточить ответственность для недобросовестных финансистов, чья деятельность привела к краху финансовой организации.

О том, что готовятся соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» узнали в «Известиях».

На данный момент ведомства пока не сошлись в подходе к строгости наказания для владельцев и персонала обанкротившегося банка. В частности, в Минфине считают, что нужно наказывать только топ-менеджеров и акционеров, а в ЦБ полагают, что нужно пожизненно лишить доступа к профессии весь персонал кредитной организации. В качестве аргумента приводятся факты, когда рядовые операционисты проблемных банков участвовали в махинациях по выводу средств.

«Срок изгнания из профессии должен зависеть от масштабов потерь кредиторов и вкладчиков в рухнувшем банке», — сообщил «Известиям» представитель Минфина.

На данный момент наказывают только топ-менеджеров разорившихся банков и то дисквалификацией на пять лет. Даже при этом «черный список» ЦБ сейчас составляет шесть тыс. человек.

В свою очередь банкиры считают, что пожизненная дисквалификация – слишком суровое наказание, в условиях недостатка квалифицированны х специалистов.