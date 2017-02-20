Банки увеличили разницу между покупкой и продажей валюты

Это произошло на фоне существенного укрепления рубля

Экономика

Банки значительно увеличили разницу между покупкой и продажей валюты (спреды) на фоне существенного укрепления рубля. В некоторых организациях этот показатель достиг 4,5 рубля, что вдвое превышает норму.

Большой спред банки устанавливают в ожидании ажиотажного спроса на иностранную валюту со стороны населения. Однако, по словам опрошенных «Известиями» представителей банков, количество и объемы обменных операций в редких банках превышали на прошлой неделе 5–10% от средних показателей.

Самые невыгодные обменные курсы, оказались у российских банков с иностранным участием. Например, у Райффайзенбанка — 4,55 рубля, Росбанка — 4 рубля, у ЮниКредит Банка — 3 рубля. Наименьший спред установили госбанки и крупные коммерческие банки, ориентированные на розницу.