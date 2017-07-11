Банк «Югра» может лишиться лицензии

При этом вкладчики банка также рискуют потерять 75 млрд рублей.

Экономика

Объём неучтённых вкладов в банке «Югра» может оцениваться в сумму до 75 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ходом проверки банка.

Испытывающие трудности банки открывают такие депозиты, когда Центральный Банк ограничивает их в привлечении средств населения — это делается для того, чтобы скрыть их в отчётности.

На протяжении последних месяцев ЦБ видел признаки фальсификации отчётности «Югры», возможных выводов активов и манипуляции со вкладами.

Подозрение в наличии забалансовых вкладов может вызвать агрессивная политика банка по привлечению средств (высокие ставки, широкая рекламная кампания) в сочетании с невысоким ростом остатков средств физических лиц на балансе, именно такая ситуация и наблюдалось в случае с «Югрой».

– 75 млрд рублей забалансовых вкладов – это слишком много. Если это так, то банк имеет все шансы лишиться лицензии, – сказала первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

При этом вкладчики банка также рискуют потерять 75 млрд рублей.