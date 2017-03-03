АСВ: возмещения по вкладам в лишённых лицензии банков будут выплачены

Вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка» уже выдают компенсации, выплаты вкладчикам «Анкор Банка» стартуют в марте.

Экономика

Агентство по страхованию вкладов озвучило сроки выплат компенсаций по вкладам граждан в банках, лишённых лицензии в пятницу, 3 марта, о чём РИА «7 новостей» уже сообщало.

Как пишет в пятницу «Российская газета» со ссылкой на АСВ, корпорация уже начала выплаты клиентам «Татфондбанка» и «Интехбанка», как частным лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

Издание уточняет, что вкладчикам «Татфондбанка» будут возмещать вклады «Сбербанк», «АК БАРС БАНК», «Россельхозбанк», «ВТБ 24» и Банк «ФК Открытие». «Сбербанк», «АК БАРС БАНК», и «ВТБ 24» взяли на себя также выплаты компенсаций клиентам «Интехбанка».

Что касается «Анкор Банка», выплаты по вкладам в нём стартуют до 17 марта 2017 года, информирует АСВ. Для него банки-агенты назначат в ближайшую неделю.