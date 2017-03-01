Анонсирован старт продаж молодежного кроссовера «Haima S5 Young»

Автомобиль появится у дилеров уже в марте текущего года.

Экономика

Представители китайской компании «Haima» рассказали о том, что в ближайшее время на автомобильном рынке начнется реализация нового кроссовера «S5 Young». Старт продаж намечен на март 2017 года, пишет Rusargument .

Ожидается, что модель будет оснащена 1,6-литровоым бензиновым двигателем, мощность которого составит 122 лошадиных сил. При этом в качестве трансмиссии будет использоваться механическая коробка передач. Также автомобиль получит систему переднего привода. На данный момент стоимость новинки остается в секрете.

Отметим, что по задумке разработчиков кроссовер будет очень популярен среди молодёжи.