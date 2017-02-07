«Анкор банк» выдаёт вкладчикам по 10 тысяч рублей в день

Ограничение на выдачу вкладов в банке объясняют проблемами ликвидности.

Экономика

«Анкор банк» ввёл ограничения на выдачу вкладов. Вкладчик может получить в кредитном учреждении сумму не выше 10 тысяч рублей в день, информируют во вторник, 7 февраля, «Народные новости».

Ограничения на выдачу вкладов действуют в городах, где расположены филиалы банка – Москве, Уфе, Казани и Чебоксарах. В банке сообщили, что временные трудности связаны с ликвидностью банка, и что кредитное учреждение планирует выдавать клиентам средства в нужном им объёме, как только будет восстановлен нужный уровень ликвидности.

Впрочем, банк сообщает, что и сегодня клиенты могут подавать заявления на снятие всего вклада. Банк рассматривает все подобные заявки.

«Анкор банк» занимает 231 место в российской банковской системе, величина его чистых активов приближается к 9 миллиардам рублей.