1 января в России выросли акцизы на алкоголь

Изменения в Налоговом кодексе предусматривают увеличение акцизов на вино и шампанское, пиво, сидр и медовуху, крепкий алкоголь.

Экономика

1 января в России выросли акцизы на алкоголь. Изменения в Налоговом кодексе предусматривают увеличение акцизов на вино и шампанское, пиво, сидр и медовуху, крепкий алкоголь, передаёт Life.

Ставка акциза на крепкий алкоголь (более 9% доли спирта) выросла с 500 до 523 рублей за литр, на алкоголь с содержанием спирта до 9% — с прошлогодних 400 рублей до 418 рублей за литр. С 26 до 36 рублей за литр повышен акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья. Акциз на напиток из российского винограда вырос с 13 до 14 рублей.

Похожая ситуация с тихими винами. Для российского варианта ставка осталась на прежнем уровне — 5 рублей за литр, а для иностранных вин она поднялась вдвое — до 18 рублей.

Также вырос акциз для на сидр, пуаре и медовуху — с прошлогодних 9 рублей до 21 рубля за литр. На пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% — с 20 до 21 рубля за литр, с долей спирта свыше 8,6% — с 37 до 39 рублей за литр.