Актриса Юлия Куварзина, известная общественности как жена брата главного героя из сериала «Воронины», заметно похудела.
Девушка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram снимками, которые наглядно демонстрируют это. Отмечается, что артистка похудела более чем на 20 килограммов.
Сообщается, что актриса села на строгую диету, стала правильно питаться и занялась спортом, что привело к заметным результатам. Многие поклонники похвалили Юлию и оставили под фото приятные комментарии, пишет портал Дни.