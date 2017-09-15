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http://7info.ru/news/world-culture/zvezda_seriala_voroniny_zametno_pohudela/

Звезда сериала «Воронины» заметно похудела
Отмечается, что артистка сбросила более чем 20 килограммов.

Культура   332

Актриса Юлия Куварзина, известная общественности как жена брата главного героя из сериала «Воронины», заметно похудела.

Девушка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram снимками, которые наглядно демонстрируют это. Отмечается, что артистка похудела более чем на 20 килограммов.

Сообщается, что актриса села на строгую диету, стала правильно питаться и занялась спортом, что привело к заметным результатам. Многие поклонники похвалили Юлию и оставили под фото приятные комментарии, пишет портал Дни .