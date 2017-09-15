Звезда сериала «Воронины» заметно похудела

Отмечается, что артистка сбросила более чем 20 килограммов.

Культура

Актриса Юлия Куварзина, известная общественности как жена брата главного героя из сериала «Воронины», заметно похудела.

Девушка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram снимками, которые наглядно демонстрируют это. Отмечается, что артистка похудела более чем на 20 килограммов.