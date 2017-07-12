Звезда сериала «Клон» приедет в Россию

Джованни Антонелли проведет российскую презентацию брендовых духов

Культура

41-летняя актриса Джованни Антонелли, известная телезрителям по главной роли в сериале «Клон», планирует посетить Россию, пишет iReactor.

Оказывается, помимо актерской карьеры Антонелли занимается бизнесом и воспитывает троих детей. Старший сын актрисы родился от партнера Джованни по сериалу «Клон», актера Мурилу Бенисио. Однако их союз вскоре распался, и теперь женщина воспитывает еще двоих дочерей, рожденных в браке с режиссером Леонардо Ногейра.

Бразильянка активно развивает собственный бренд духов Gio, презентацию которого она планирует провести в России в самое ближайшее время. Антонелли никогда не была в нашей стране и считает это путешествие своей заветной мечтой.