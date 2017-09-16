Звезда Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков откровенным фото

Эротический снимок ростовская красавица сопроводила философскими размышлениями о жизни

Культура

Звезда журнала Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков очередным откровенным фото, пишут АН.

Менее суток назад ростовская модель опубликовала в своем Instagram-блоге эротический снимок, сделанный на Мальте. Девушка позирует на фоне морских скал, а предзакатное солнце освещает ее стройные ноги и полуобнаженные ягодицы.

Фотографию сопровождает ряд философских размышлений: «Не спешите жить. Не торопите события. Все происходит в нужное время и в нужном месте. А самое бесценное – это Ваш опыт. Решение, которое вы приняли в прошлом, для Вас было самым лучшим. Окружающий Мир – это отражение Вашего внутреннего».

Поклонники модели по достоинству оценили откровенный пост Марии, сопроводив его сотнями комментариев.

Фото: instagram.com/liman_maria