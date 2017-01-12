Звезда «Игры престолов» может появиться в новых «Мстителях»

Для Динклэйджа это будет не первое появление в киновселенной Marvel.

Культура

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж может появиться в новых «Мстителях», сообщает Газета.ru.

Если контракт будет подписан, то Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера, сыграет в фильме «Мстители: Война бесконечности», а также в четвертой части фильма, у которой пока нет названия. Подробности о персонаже Динклэйджа держатся в секрете, но утверждается, что речь идёт о большой роли.

Стоит отметить, что для Динклэйджа это будет не первое появление в киновселенной Marvel. Ранее он снимался в картине «Люди Икс: Дни минувшего будущего».