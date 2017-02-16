Звезда «Дивергента» отказалась от съемок в завершающей части франшизы

По словам Шейлин Вудли , она не хочет участвовать в этом «шоу».

Культура

Известная американская актриса Шейлин Вудли огласила свое решение отказаться от съемок в четвертой и завершающей части фильма-антиутопии «Дивергент».

По словам звезды, она не хочет участвовать в этом «шоу». Создатели фильма приняли решение выпустить четвертый фильм в форме телевизионной версии, поскольку третья часть франшизы потерпела крах.