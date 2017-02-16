http://7info.ru/news/world-culture/zvezda_divergenta_otkazalas_ot_semok_v_zavershajuschej_chasti_franshizy/
Звезда «Дивергента» отказалась от съемок в завершающей части франшизы
Культура 516
Отметим, что отказ исполнительницы главной роли ставит под угрозу съемки новой части. Ранее Вудли не отрицала возможность участия в продолжении картины, однако не в таком формате, пишет
АН .
Звезда «Дивергента» отказалась от съемок в завершающей части франшизы
Культура 516
По словам Шейлин Вудли , она не хочет участвовать в этом «шоу».
Известная американская актриса Шейлин Вудли огласила свое решение отказаться от съемок в четвертой и завершающей части фильма-антиутопии «Дивергент».
По словам звезды, она не хочет участвовать в этом «шоу». Создатели фильма приняли решение выпустить четвертый фильм в форме телевизионной версии, поскольку третья часть франшизы потерпела крах.
Отметим, что отказ исполнительницы главной роли ставит под угрозу съемки новой части. Ранее Вудли не отрицала возможность участия в продолжении картины, однако не в таком формате, пишет