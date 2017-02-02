«Ждун» оказался родом из Калининграда

В Калининграде обнаружена скульптура, как две капли воды похожая на популярный интернет-мем.

Культура

Калининградцы обнаружили в своём городе каменное изваяние Ждуна, популярного в последнее время героя соцсетей. О необычном открытии пишут «Народные новости» со ссылкой на сюжет телеканала «360».

На деле каменная скульптура стоит в Калининграде со времён Кёнигсберга и вовсе не изображает главный интернет-мем текущего момента. По данным издания, это изображение морского слона, установленного в 1913 году на берегу Верхнего озера скульптором Германом Тиле. Слон был одним из элементов композиции «Морские звери».

Простоявший более 100 лет морской слон как-то попался под горячую руку вандалам, и ему отломали нос. То, что в таком виде морской слон похож на Ждуна, выяснилось только сейчас.

Напомним, Ждуна придумала голландская художница в помощь детишкам, ожидающим своей очереди к врачу.