Выход фильма «Матильда» перенесли на полгода

Компания-прокатчик «Каро-Премьер» сообщила, решение о переносе сроков не связано со скандалом вокруг содержания картины.

Культура

Выход «Матильды» режиссёра Алексея Учителя в прокат перенесли на полгода – на октябрь 2017 года. Фильм рассказывает об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая и примы-балерины Матильды Кшесинской, передаёт Лента.ру.

Компания-прокатчик «Каро-Премьер» сообщила, решение о переносе сроков не связано со скандалом вокруг содержания картины.

«Изучив довольно плотное конкурентное окружение "Матильды" с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции», — пояснил гендиректор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.

Напомним, шум вокруг «Матильды» подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов в антироссийских и антирелигиозных провокациях. Председатель движения Николай Мишустин заявил, что «постельные сцены с непонятной дивой, совершенно не имеющие исторических подтверждений», являются надругательством над «святым, канонизированным Русской православной церковью».

В Московском патриархате Русской православной церкви «Матильду» раскритиковали за историческую недостоверность.