Виктория Дайнеко приоткрыла пикантные секреты своей личной жизни

В эфире передачи «Было/не было» на Love Radio певица откровенно ответила на интимные вопросы

Культура

Певица Виктория Дайнеко в эфире Love Radio приоткрыла пикантные секреты своей личной жизни, пишут АН.

Девушка откровенно призналась, что отправляла молодым людям свои интимные фотографии и уводила парня у другой девушки. Кроме того, Дайнеко способна заняться сексом после первого свидания.

Между тем фанаты Виктории активно обсуждают ее разрыв с мужем Дмитрием Клейманом. По данным СМИ, супруги еще не развелись, но уже не живут вместе.