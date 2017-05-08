http://7info.ru/news/world-culture/viktorija_dajneko_priotkryla_pikantnye_sekrety_svoej_lichnoj_zhizni/
Виктория Дайнеко приоткрыла пикантные секреты своей личной жизни
Культура 149
Певица Виктория Дайнеко в эфире Love Radio приоткрыла пикантные секреты своей личной жизни, пишут
АН.
Виктория Дайнеко приоткрыла пикантные секреты своей личной жизни
Культура 149
В эфире передачи «Было/не было» на Love Radio певица откровенно ответила на интимные вопросы
Певица Виктория Дайнеко в эфире Love Radio приоткрыла пикантные секреты своей личной жизни, пишут
Девушка откровенно призналась, что отправляла молодым людям свои интимные фотографии и уводила парня у другой девушки. Кроме того, Дайнеко способна заняться сексом после первого свидания.
Между тем фанаты Виктории активно обсуждают ее разрыв с мужем Дмитрием Клейманом. По данным СМИ, супруги еще не развелись, но уже не живут вместе.