«Викинг» собрал 257 миллионов рублей за новогодний уикенд. Историческая драма Андрея Кравчука стала лидером российского проката по итогам выходных, передаёт РИА Новости.
Только за 1 января фильм с Данилой Козловским в главной роли заработал 142 миллиона рублей. Прежний рекорд, от 1 января 2015 года, составил 124,1 миллиона рублей. Он принадлежал ленте Сергея Бодрова «Седьмой сын».
Стоит отметить, что над «Викингом» работали 7 лет. В основу высокобюджетного проекта легли события «Повести временных лет».