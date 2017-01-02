«Викинг» собрал 257 миллионов рублей за новогодний уикенд

Историческая драма Андрея Кравчука стала лидером российского проката по итогам выходных.

Культура

«Викинг» собрал 257 миллионов рублей за новогодний уикенд. Историческая драма Андрея Кравчука стала лидером российского проката по итогам выходных, передаёт РИА Новости.

Только за 1 января фильм с Данилой Козловским в главной роли заработал 142 миллиона рублей. Прежний рекорд, от 1 января 2015 года, составил 124,1 миллиона рублей. Он принадлежал ленте Сергея Бодрова «Седьмой сын».

Стоит отметить, что над «Викингом» работали 7 лет. В основу высокобюджетного проекта легли события «Повести временных лет».