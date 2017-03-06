Вера Алентова рассказала о важности образа женщины в кино

Народная артистка России рассказала о сыгранных в кино образах сильных женщин и переживания от расставания со сценой.

Культура

Народная артистка России Вера Алентова, отметившая юбилей на сцене родного Театра имени Пушкина бенефисным спектаклем «Апельсины & лимоны» в постановке Евгения Писарева, рассказала о сыгранных женских ролях и расставании актеров с профессией.

По словам Алентовой, не все актёры так болезненно переживают расставание со сценой, как её героиня в юбилейном спектакле. Некоторые актёры, по её словам, очень ждут выхода на пенсию, так как актёрский труд нередко очень тяжелый.

— У меня родители служили в периферийном театре. Там было очень много выездных спектаклей. В советские времена, к примеру, московскому театру вменялось в обязанности выпускать в год четыре спектакля, а периферийному — восемь, — отметила Алентова.

По ее словам, видимо, к пенсии актеры так перетруждаются, что уже не могут плакать. А бывает и наоборот, когда актер слишком рано вынужден выйти на пенсию, как, например, артистки-травест и — женщины, играющие детей. Они выходят на пенсию уже лет в сорок, сказала актриса.

По словам Алентовой, ей уже давно не предлагают сниматься в кино, так как знаковых ролей для «нежного» возраста становится всё меньше.

— Последняя из интересных ролей в кино — это бабушка в сериале «И все-таки я люблю», за которую я получила ТЭФИ. Почему так трудно было найти пьесу для меня? Мало пишут интересных возрастных ролей, и для актрис это большая проблема. В том числе и в сценарном виде, — отметила Алентова.

Она при этом заметила, что не против сыграть маму или бабушку главного героя, амплуа вроде «сядь да поешь», однако и таких предложений нет, поскольку, режиссёры понимают, что она не возьмется за такую роль.

— При этом я совершенно не претендую на главные роли. Это может быть небольшая работа, но там обязательно должен быть кусочек хвоста черта, за который можно зацепиться и создать запоминающийся характер, — отметила актриса.

Алентова рассказала и об образах сильных женщин, воплощённых ей на экранах. Так, у главной героини фильма «Москва слезам не верит» есть прототип — по словам Алентовой, это её муж и режиссёр картины Владимир Меньшов, который «работал на шахте в Воркуте, а потом стал режиссёром и получил за картину «Москва слезам не верит» «Оскар».

Ещё одним сильным образом была роль в фильме «Время желаний», где главная героиня — бизнес-вумен, которая также сама устроила свою судьбу.