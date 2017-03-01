В США вор вышел из тюрьмы и попал в первые ряды на вручении «Оскара»

Из тюрьмы мужчина вышел лишь 23 февраля, всего за несколько дней до торжественной церемонии.

Культура

В Лос-Анджелесе на прошедшей церемонии вручения «Оскара» был замечен весьма необычный гость. Оказалось, что в первом ряду находился отсидевший 20 лет в тюрьме и вор-рецидивист, пишет ФАН .

Сообщается, что организаторы шоу решили позвать на мероприятие группу туристов, в которую и попал темнокожий американец по имени Гэри Алан Ко. При этом его сопровождала спутница, которая назвала кавалера своим мужем. Более того, ведущий церемонии Джимми Киммел обратил внимание на пару, а известный актер Дензел Вашингтон даже назвал гостей мужем и женой.

Позже выяснилось, что Гэри Алан Ко имеет богатое криминальное прошлое и был неоднократно судим. Из тюрьмы мужчина вышел лишь 23 февраля, всего за несколько дней до церемонии вручения премии «Оскар».