В США телезрители смогут выбирать судьбу любимых героев онлайн

Некоторые сцены, в которых герои принимают важные решения, будут сниматься в нескольких вариантах.

Культура

Известная американская «Netflix» приступила к разработке уникальной технологии, с помощью которой рядовые телезрители смогут выбирать судьбу героев сериалов. Об этом сообщила, пишет Lenta .

По словам авторов идеи, некоторые сцены, в которых герои принимают важные решения, будут сниматься в нескольких вариантах:

«Посмотрим, как это сработает. Пока это просто эксперимент, и мы посмотрим, станет ли технология успешной. Это новые возможности для создателей сериалов».

При этом люди смогут выбирать те или иные сюжетные линии при помощи специальных кнопок на своих пультах. Ожидается, что в будущем поклонники смогут смотреть любимые сериалы практически бесконечно, пересматривая серии с разными вариантами развития событий.