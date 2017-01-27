В США известный рокер застрелился на глазах у своей супруги

По предварительным данным, основной причиной подобного поступка стали финансовые проблемы.

Культура

Основатель популярной в 70-е годы американской рок-группы «The Allman Brothers Band» Бутч Тракс скончался в возрасте 69 лет, выстрелив себе в голову, пишет LIFE .

Сообщается, что знаменитый барабанщик совершил самоубийство в своем доме в штате Флорида на глазах у собственной жены и детей. Именно супруга музыканта вызвала скорую и полицию, однако Бутч Тракс скончался от полученных ранений сразу после приезда медиков.

По предварительным данным, основной причиной подобного поступка стали финансовые проблемы.