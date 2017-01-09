В Сети появился трейлер финальной серии «Шерлока»

Показ эпизода под названием «Последнее дело» состоится в воскресенье, 15 января.

Культура

Британский канал «BBC» выложил в Сеть трейлер третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок», пишет Lenta .

Показ эпизода под названием «Последнее дело» состоится в воскресенье, 15 января.

Напомним, что в России финальную серию очередного сезона культового сериала будет показывать «Первый канал».