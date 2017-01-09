http://7info.ru/news/world-culture/v_seti_pojavilsja_trejler_finalnoj_serii_sherloka/
В Сети появился трейлер финальной серии «Шерлока»
Культура 33
Британский канал «BBC» выложил в Сеть трейлер третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок», пишет
Lenta .
В Сети появился трейлер финальной серии «Шерлока»
Культура 33
Показ эпизода под названием «Последнее дело» состоится в воскресенье, 15 января.
Британский канал «BBC» выложил в Сеть трейлер третьей серии четвертого сезона сериала «Шерлок», пишет
Показ эпизода под названием «Последнее дело» состоится в воскресенье, 15 января.
Напомним, что в России финальную серию очередного сезона культового сериала будет показывать «Первый канал».