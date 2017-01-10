В России перенесли премьеру второй части фильма «На игле»

Причина, по которой перенесена дата выхода в широкий российский прокат фильма Дэнни Бойла, не сообщается.

Культура

В России перенесли премьеру второй части фильма «На игле» со 2 февраля на 8 марта, передаёт РИА Новости.

Причина, по которой перенесена дата выхода в широкий российский прокат фильма Дэнни Бойла «Т2 Трейнспоттинг 2» («На игле 2»), не сообщается.

В картине снялись актеры, известные зрителю по первой части фильма, — Юэн МакГрегор, Роберт Карлайл, Джонни Ли Миллер, Юэн Бремнер.