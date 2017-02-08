http://7info.ru/news/world-culture/v_rossii_nachal_veschanie_pervyj_poznavatelnyj_detskij_kanal/
В России начал вещание первый познавательный детский канал
Культура 185
На российском телевидении появился первый детский познавательный телеканал под названием «О!», пишет
ЭС .
В России начал вещание первый познавательный детский канал
Культура 185
По словам авторов, телеканал «О!» будет показывать развивающие мультфильмы и фильмы для детей.
На российском телевидении появился первый детский познавательный телеканал под названием «О!», пишет
По словам авторов, телеканал «О!» будет показывать развивающие мультфильмы и фильмы для детей. Таким образом, основной аудиторией станут телезрители от 3 до 8 лет, а также их родители.
Сообщается, что создатели канала планируют создание собственных телепроектов, в которых примут участие юные зрители. Они научатся делать различные поделки, рисовать и познавать мир.
Отметим, что в ближайшем будущем проект «О!» начнет разыскивать юные дарования, которые хотели бы принять участие в телепередачах.