В погоне за красотой: шведская модель хочет стать обладательницей самых больших в мире ягодиц

За свои 24 года Наташа Кроун уже три раза становилась объектом манипуляций пластического хирурга, а теперь мечтает об увеличении своей попы до двух метров в обхвате

Культура

Пользователи Сети активно обсуждают историю 24-летней модели из Швеции Наташи Кроун, планирующей стать обладательницей самых больших в мире ягодиц.

Несмотря на свой возраст, девушка уже трижды становилась объектом манипуляций пластического хирурга и не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас Наташа мечтает увеличить обхват своей попы с 1,7 до 2 метров, пишет КП .

Ради достижения цели девушка сидит на специфической диете, употребляя в пищу лишь жирные и калорийные продукты. Когда она накопит достаточное количество жира на талии, пластический хирург попросту перекачает его в ягодицы, осуществив заветную мечту шведки.

Отметим, что далеко не все разделяют стандарты красоты Наташи Кроун. Прежде всего, о физическом и психическом здоровье дочери беспокоятся ее родители.

Однако сама девушка не обращает внимания на критику. Она ведет блог в Интернете, принимает участие в откровенных фотосессиях и с нетерпением ждет осуществления своей мечты.

Фото: instagram.com/natasha_crown_official