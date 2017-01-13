В пятницу 13-го скончался автор знаменитого романа-ужастика

Наиболее известным произведением американского писателя Питера Блэтти стал роман «Изгоняющий дьявола».

Культура

В США в пятницу на 90-году жизни скончался известный американский писатель Питер Блэтти. Вдова покойного заявила, что причиной смерти ее мужа стало онкологическое заболевание, пишет LIFE.

Наиболее известным произведением автора стал роман «Изгоняющий дьявола», вышедший в свет 1971 году. Вскоре по нему был снят одноимённый фильм. По мнению издания «Entertainment Weekly», это самое страшное кино всех времён. Фильм завоевал два « Оскара», включая награду за лучший сценарий.