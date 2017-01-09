http://7info.ru/news/world-culture/v_moskve_prooperirovan_konstantin_rajkin/
В Москве прооперирован Константин Райкин
Культура 153
Врачи одной из столичных больниц прооперировали народного артиста России Константина Райкина. Операция прошла в понедельник, 9 января, пишет
Lenta .
В Москве прооперирован Константин Райкин
Культура 153
Операция была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра.
Врачи одной из столичных больниц прооперировали народного артиста России Константина Райкина. Операция прошла в понедельник, 9 января, пишет
Сообщается, что она была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра, который был диагностирован ранее у деятеля искусств.
На данный момент Райкин проходит реабилитацию, его состояние оценивается как стабильное.