В Москве прооперирован Константин Райкин

Операция была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра.

Культура

Врачи одной из столичных больниц прооперировали народного артиста России Константина Райкина. Операция прошла в понедельник, 9 января, пишет Lenta .

Сообщается, что она была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра, который был диагностирован ранее у деятеля искусств.

На данный момент Райкин проходит реабилитацию, его состояние оценивается как стабильное.