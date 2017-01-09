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http://7info.ru/news/world-culture/v_moskve_prooperirovan_konstantin_rajkin/

В Москве прооперирован Константин Райкин
Операция была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра.

Культура   153

Врачи одной из столичных больниц прооперировали народного артиста России Константина Райкина. Операция прошла в понедельник, 9 января, пишет Lenta .

Сообщается, что она была вызвана разрывом сухожилия мышцы бедра, который был диагностирован ранее у деятеля искусств.

На данный момент Райкин проходит реабилитацию, его состояние оценивается как стабильное.