Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-culture/v_moskve_popala_v_bolnicu_aktrisa_olga_ostroumova/

В Москве попала в больницу актриса Ольга Остроумова
Об этом рассказал супруг артистки Валентин Гафт.

Культура   183

Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Остроумова доставлена в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у 69-летней артистки серьёзное сердечное заболевание, в результате чего ее оставили в стационаре с целью пройти курс интенсивной терапии.

Об этом рассказал ее супруг Валентин Гафт:

«Ольга Михайловна обращалась к медикам, её оставляли в больнице из-за проблем с сердцем. Сейчас она просто пошла к врачу, её не госпитализировали».

Напомним, что Ольга Остроумова является Народной артисткой России. Среди наиболее известных фильмов, в которых актриса приняла участие, можно отметить картины «Доживём до понедельника», «А зори здесь тихие», «Гараж», пишет Life .