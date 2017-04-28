В Москве попала в больницу актриса Ольга Остроумова

Об этом рассказал супруг артистки Валентин Гафт.

Культура

Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Остроумова доставлена в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у 69-летней артистки серьёзное сердечное заболевание, в результате чего ее оставили в стационаре с целью пройти курс интенсивной терапии.

Об этом рассказал ее супруг Валентин Гафт:

«Ольга Михайловна обращалась к медикам, её оставляли в больнице из-за проблем с сердцем. Сейчас она просто пошла к врачу, её не госпитализировали».