Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Остроумова доставлена в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у 69-летней артистки серьёзное сердечное заболевание, в результате чего ее оставили в стационаре с целью пройти курс интенсивной терапии.
Об этом рассказал ее супруг Валентин Гафт:
«Ольга Михайловна обращалась к медикам, её оставляли в больнице из-за проблем с сердцем. Сейчас она просто пошла к врачу, её не госпитализировали».
Напомним, что Ольга Остроумова является Народной артисткой России. Среди наиболее известных фильмов, в которых актриса приняла участие, можно отметить картины «Доживём до понедельника», «А зори здесь тихие», «Гараж», пишет Life.