http://7info.ru/news/world-culture/v_los-andzhelese_razdajut_oskary/
В Лос-Анджелесе раздают «Оскары»
Культура 110
Онлайн-трансляцию с «Оскара»
ведёт на своём сайте «КоммерсантЪ».
В Лос-Анджелесе раздают «Оскары»
Культура 110
Рекордом премии этого года стали 14 номинаций музыкальной картины «Ла-Ла Ленд».
В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 27 февраля, раздают «Оскары». Церемония вручения самой престижной кинопремии мира проходит в этом году в 89-й раз.
Онлайн-трансляцию с «Оскара»
По данным издания, главным рекордом сегодняшней премии стали 14 номинаций музыкальной картины «Ла-Ла Ленд». Заслуживает внимания и 20-я номинация актрисы Мэрил Стрип.
«Злые твиты», поименование ушедших в 2016 году актёров, пикировка Джимми Киммела и Мэтта Дэймона и прочее – всё это очередной «Оскар».