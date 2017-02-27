В Лос-Анджелесе раздают «Оскары»

Рекордом премии этого года стали 14 номинаций музыкальной картины «Ла-Ла Ленд».

Культура

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 27 февраля, раздают «Оскары». Церемония вручения самой престижной кинопремии мира проходит в этом году в 89-й раз.

Онлайн-трансляцию с «Оскара» ведёт на своём сайте «КоммерсантЪ».

По данным издания, главным рекордом сегодняшней премии стали 14 номинаций музыкальной картины «Ла-Ла Ленд». Заслуживает внимания и 20-я номинация актрисы Мэрил Стрип.

«Злые твиты», поименование ушедших в 2016 году актёров, пикировка Джимми Киммела и Мэтта Дэймона и прочее – всё это очередной «Оскар».