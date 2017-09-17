Сразу несколько концертов пройдет в Казани и Уфе памяти прославленной исполнительницы Хании Фархи.
Отмечается, что памятные вечера в столице Татарстана запланированы на 23, 24 и 25 сентября. В Башкирии мероприятие состоится 30 мая 2018 года. Отмечается, что в рамках концертной программы будут исполнены лучшие песни звезды башкирской и татарской эстрады.
Напомним, что Хания Фархи является народной артисткой Татарстана и Башкортостана. Она скончалась 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет, пишет Уфа1.