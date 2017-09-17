В Казани и Уфе пройдут концерты в память о певице Хании Фархи

Народная артистка Татарстана и Башкортостана скончалась в возрасте 57 лет.

Культура

Сразу несколько концертов пройдет в Казани и Уфе памяти прославленной исполнительницы Хании Фархи.

Отмечается, что памятные вечера в столице Татарстана запланированы на 23, 24 и 25 сентября. В Башкирии мероприятие состоится 30 мая 2018 года. Отмечается, что в рамках концертной программы будут исполнены лучшие песни звезды башкирской и татарской эстрады.