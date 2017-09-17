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http://7info.ru/news/world-culture/v_kazani_i_ufe_projdut_koncerty_v_pamjat_o_pevice_hanii_farhi/

В Казани и Уфе пройдут концерты в память о певице Хании Фархи
Народная артистка Татарстана и Башкортостана скончалась в возрасте 57 лет.

Культура   47

Сразу несколько концертов пройдет в Казани и Уфе памяти прославленной исполнительницы Хании Фархи.
Отмечается, что памятные вечера в столице Татарстана запланированы на 23, 24 и 25 сентября. В Башкирии мероприятие состоится 30 мая 2018 года. Отмечается, что в рамках концертной программы будут исполнены лучшие песни звезды башкирской и татарской эстрады.
Напомним, что Хания Фархи является народной артисткой Татарстана и Башкортостана. Она скончалась 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет, пишет Уфа1 .