В Казахстане вышел фильм о непростой жизни геев-мусульман

По словам режиссера, она хотела передать проблему осуждения обществом, с которой сталкиваются все представители секс-меньшинств.

Культура

Казахский режиссёр Асель Аушакимова сняла фильм, центральными персонажами которого оказались геи-мусульмане, осуждаемые обществом. Картина была представлена на обозрение публики на закрытом показе в «Bekmambetov cinema», пишет АН .

По словам создателей киноленты, основным действующим лицом произведения является мусульманин нетрадиционной сексуальной ориентации. По сюжету он является простым офисным работником, который направляется домой, где его ждёт не красавица жена, а муж.

Асель Аушакимова подчеркнула, что она хотела передать проблему осуждения обществом, с которой сталкиваются все представители секс-меньшинств.