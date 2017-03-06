Казахский режиссёр Асель Аушакимова сняла фильм, центральными персонажами которого оказались геи-мусульмане, осуждаемые обществом. Картина была представлена на обозрение публики на закрытом показе в «Bekmambetov cinema», пишет АН.
По словам создателей киноленты, основным действующим лицом произведения является мусульманин нетрадиционной сексуальной ориентации. По сюжету он является простым офисным работником, который направляется домой, где его ждёт не красавица жена, а муж.
Асель Аушакимова подчеркнула, что она хотела передать проблему осуждения обществом, с которой сталкиваются все представители секс-меньшинств.