В Forbes рассказали, сколько стоит статуэтка «Оскар»

В 2017 году каждая статуэтка обойдется организаторам премии в 700 долларов.

Культура

Работники журнала «Forbes» поделились информацией о стоимости статуэток премии «Оскар», которые вручаются лучшим деятелям киноиндустрии, пишет АН .

Сообщается, что в 2017 году каждая статуэтка обойдется организаторам премии в 700 долларов. При этом данная цена не соответствует рыночной стоимости, которая в несколько десятков раз дороже указанной. Так, легендарный певец Майкл Джексон занимался коллекционированием статуэток и выставил на продажу одну из них, запросив порядка 1,5 миллиона долларов.

По словам организаторов, с каждым годом они тратят на создание данных предметов все больше средств.