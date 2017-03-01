В диснеевской сказке «Красавица и Чудовище» появится персонаж-гей

Создатели фильма-мюзикла приняли решение изменить сюжет классической истории.

Культура

Представители легендарной американской кинокомпании «Disney» приняли решение изменить сюжет классической истории и добавить в фильм-мюзикл «Красавица и Чудовище» героя нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет ФАН .

По словам создателей, таким персонажем-геем станет «ЛеФу», роль которого досталась Джошу Гэду. По сценарию он является главным помощником злодея «Гастона», воплощенного на экране Люком Эвансом. Режиссер картины Билл Кондон решил придать их отношениям особый подтекст:

«ЛеФу иной раз хочет быть Гастоном, а в другой момент — поцеловать его. Он запутался в своих чувствах, поскольку только что понял, чего он на самом деле желает».

Напомним, что мировая премьера киноленты намечена на 16 марта.