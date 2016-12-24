Ушёл из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт

У Рика Парфитта возникли осложнения в связи с полученной ранее травмой плеча.

Культура

Ушёл из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт. Музыканту было 68 лет, передаёт RT.

По имеющейся информации, у Рика Парфитта возникли осложнения в связи с полученной ранее травмой плеча. Он скончался в одной из больниц Испании, куда его доставили 22 декабря.

В октябре музыкант сообщил о намерении прекратить выступления в составе группы. Он объяснил желание закончить карьеру пережитым сердечным приступом.