http://7info.ru/news/world-culture/ushjol_iz_zhizni_gitarist_status_quo_rik_parfitt/
Ушёл из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт
Культура 85
Ушёл из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт. Музыканту было 68 лет, передаёт
RT.
Ушёл из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт
Культура 85
У Рика Парфитта возникли осложнения в связи с полученной ранее травмой плеча.
Ушёл из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт. Музыканту было 68 лет, передаёт
По имеющейся информации, у Рика Парфитта возникли осложнения в связи с полученной ранее травмой плеча. Он скончался в одной из больниц Испании, куда его доставили 22 декабря.
В октябре музыкант сообщил о намерении прекратить выступления в составе группы. Он объяснил желание закончить карьеру пережитым сердечным приступом.