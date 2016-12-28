Ушёл из жизни автор героического фэнтэзи о кроликах «Обитатели холмов»

Британскому писателю Ричарду Адамсу было 96 лет.

Культура

Ушёл из жизни автор героического фэнтэзи о кроликах «Обитатели холмов». Британскому писателю Ричарду Адамсу было 96 лет, передаёт ТАСС.

Адамс получил известность после публикации первого романа в 1972 году. «Обитатели холмов» – это переработанное собрание сказок, которые писатель рассказывал своим детям во время поездок по стране.

В СССР и России книга о приключениях группы диких кроликов издавалась несколько раз в разных переводах и под разными названиями.