http://7info.ru/news/world-culture/ushjol_iz_zhizni_avtor_geroicheskogo_fentezi_o_krolikah_obitateli_holmov/
Ушёл из жизни автор героического фэнтэзи о кроликах «Обитатели холмов»
Культура 117
Ушёл из жизни автор героического фэнтэзи о кроликах «Обитатели холмов». Британскому писателю Ричарду Адамсу было 96 лет, передаёт
ТАСС.
Ушёл из жизни автор героического фэнтэзи о кроликах «Обитатели холмов»
Культура 117
Британскому писателю Ричарду Адамсу было 96 лет.
Ушёл из жизни автор героического фэнтэзи о кроликах «Обитатели холмов». Британскому писателю Ричарду Адамсу было 96 лет, передаёт
Адамс получил известность после публикации первого романа в 1972 году. «Обитатели холмов» – это переработанное собрание сказок, которые писатель рассказывал своим детям во время поездок по стране.
В СССР и России книга о приключениях группы диких кроликов издавалась несколько раз в разных переводах и под разными названиями.