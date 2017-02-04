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http://7info.ru/news/world-culture/ushel_iz_zhizni_narodnyj_artist_rossii_georgij_taratorkin/

Ушел из жизни народный артист России Георгий Тараторкин
Сообщается, что причиной смерти актера стало тяжелое заболевание.

Культура   146

В Москве в возрасте 72 лет ушел из жизни народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом стало известно из сообщения Театра Моссовета, пишет ТАСС .

Причиной смерти Тараторкина стало тяжелое заболевание. По словам пресс-службы театра, прощание с артистом, вероятнее всего, состоится в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

Напомним, что Георгий Тараторкин сыграл во множестве советских и российских кинолент и постановок.  Народное признание актер получил в 1969 после выхода на экраны фильма «Преступление и наказание», в котором Тараторкин создал образ Родиона Раскольникова.