Ушел из жизни актер сериала «Игра Престолов»

Нейл Финглтон был признан самым высоким человеком Великобритании в 2007 году.

Культура

Сегодня, 26 февраля, на 37 году жизни скончался известный актер Нейл Финглтон, снимавшийся в сериале «Игра престолов», пишет РЕН .

Сообщается, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. В «Игре престолов» Финглтон исполнил роль «Могучего Мэга», который был вождем племени одичалых, живших за Стеной. В ходе развития сериала персонаж погибает при осаде Черного замка.

Стоит отметить, что в 2007 году Нейл Финглтон был признан самым высоким человеком Великобритании. Актер также принимал участие в съемках сериала «Доктор Кто».