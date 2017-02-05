Уникальные записи Боба Марли найдены в подвале лондонского отеля

Записи концертов легендарного регги-музыканта пролежали в сыром подвале более 40 лет.

Культура

В Лондоне в небольшом отеле «Kensal Rise» найдены редкие записи концертов легендарного регги-музыканта Боба Марли и его группы «Wailers», пишет Life .

Сообщается, что катушки с лентами киноплёнки пролежали в сыром подвале более 40 лет. Так, экспертам потребовался целый год и 25 тысяч фунтов на их восстановление.

По словам специалистов, на лентах оказались оригинальные записи выступлений музыканта в Лондоне и Париже 1974–1978 годов, где исполнялись такие известные песни, как «No Woman No Cry» и «Jammin».

Отметим, что сделавшие находку счастливчики сначала не поверили своему счастью.