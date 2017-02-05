http://7info.ru/news/world-culture/unikalnye_zapisi_boba_marli_najdeny_v_podvale_londonskogo_otelja/
Уникальные записи Боба Марли найдены в подвале лондонского отеля
Культура 147
В Лондоне в небольшом отеле «Kensal Rise» найдены редкие записи концертов легендарного регги-музыканта Боба Марли и его группы «Wailers», пишет
Life .
Уникальные записи Боба Марли найдены в подвале лондонского отеля
Культура 147
Записи концертов легендарного регги-музыканта пролежали в сыром подвале более 40 лет.
В Лондоне в небольшом отеле «Kensal Rise» найдены редкие записи концертов легендарного регги-музыканта Боба Марли и его группы «Wailers», пишет
Сообщается, что катушки с лентами киноплёнки пролежали в сыром подвале более 40 лет. Так, экспертам потребовался целый год и 25 тысяч фунтов на их восстановление.
По словам специалистов, на лентах оказались оригинальные записи выступлений музыканта в Лондоне и Париже 1974–1978 годов, где исполнялись такие известные песни, как «No Woman No Cry» и «Jammin».
Отметим, что сделавшие находку счастливчики сначала не поверили своему счастью.